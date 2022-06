CPI do MEC alcançou o número de assinaturas para abrir investigação

Randolfe prevê que, com as evidências existentes, a CPI não precisará ser prorrogada para 90 dias, apenas 60 dias serão suficientes (foto: JEFFERSON RUDY/AGENCIA SENADO) A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MEC, que investigará o desvio de recursos do Ministério da Educação para o pagamento de propina para pastores, comandado pelo ex-ministro Milton Ribeiro, alcançou o número de assinaturas necessárias para ser implementada — 27 ao todo.





Randolfe prevê que, com as evidências existentes, a CPI não precisará ser prorrogada para 90 dias, apenas 60 dias serão suficientes (foto: JEFFERSON RUDY/AGENCIA SENADO)



O líder da oposição do Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), explicou que a instalação da comissão agora depende do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas acredita que será feita porque, de acordo com o requerente, o senador “é um dos presidentes do Senado mais obedientes ao texto da Constituição”.





“A comissão parlamentar de inquérito [CPI] é direito constitucional de minoria. Pela constituição, existem apenas três critérios para que ela venha ser instalada: número certo, fato determinado e tempo para funcionamento. Estes três critérios estão no requerimento de instalação da comissão parlamentar de inquérito”, disse o senador.





Randolfe prevê que, com as evidências existentes, a CPI não precisará ser prorrogada para 90 dias, apenas 60 dias serão suficientes. “É só pedir, para os trabalhos da CPI, ao delegado da Polícia Federal que conduziu as ações de agora para compartilhar os documentos de posse da PF e do MPF”, explicou.