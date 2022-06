Antes de ser preso, Milton Ribeiro diz ter recebido ligação de Bolsonaro

Presidente teria ligado para Milton Ribeiro para discutir investigação (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

Em 9 de junho, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro disse, em conversa com uma filha, que recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) em que o chefe do Executivo nacional dizia temer ser atingido pela investigação da Polícia Federal (PF).