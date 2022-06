Confira o áudio em que Milton Ribeiro revela aviso de Bolsonaro sobre PF

Gravações, feitas com autorização da Justiça, foram consideradas pelos procuradores do Ministério Público Federal (MPF) como indícios de que o presidente Jair Bolsonaro interferiu na investigação da Polícia Federal (PF) sobre o ex-ministro da Educação.

Ex-ministro da Educação disse, em conversa com uma filha, que recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro (PL)

Prisão

Milton Ribeiro esteve como ministro da Educação no Governo Bolsonaro entre julho de 2020 e março de 2022. Ele foi preso na última quarta-feira (22/06) pela Polícia Federal (PF) e solto no dia seguinte.





Ao encaminhar o processo de investigação de Milton Ribeiro ao STF, o juiz federal Renato Borelli cita três conversas em que o ex-ministro demonstra ter medo de operações da Polícia Federal nas investigações sobre a influência de pastores no Ministério da Educação (MEC).Em uma delas, gravada no dia 9 de junho, o ex-ministro da Educação disse, em conversa com uma filha, que recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) em que o chefe do Executivo nacional dizia temer ser atingido pela investigação da Polícia Federal (PF).