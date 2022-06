Datafolha: Bolsonaro é favorito entre os mais ricos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar na pesquisa de intenção de voto do, divulgada nesta quinta-feira (23/6). Ele tem 28%, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47%. O presidente, porém, se destaca entre os mais ricos.

Bolsonaro vai melhor do que sua média entre os homens (36%, ante 44% de Lula) e entre aqueles que ganham mais: tem 44% no grupo com renda mensal de 5 a 10 mínimos e 47% entre os que ganham mais de 10 salários mínimos. Esses dois segmentos, contudo, somam 11% da população.No grupo de quem ganha até 2 salários mínimos e que compõe 52% da amostra populacional do, Lula vence o presidente por 56% a 22%.

Do ponto de vista de perfil do eleitorado, as tendências se mantiveram. Lula segue soberano no Nordeste, segunda região mais populosa, com 27% dos eleitores, onde derrota Bolsonaro por 58% a 19%.









LEIA TAMBÉM: Datafolha: Lula vence Bolsonaro no primeiro turno Já o atual presidente, mantém uma fortaleza no Centro-Oeste, região com 7% da população cotante, onde tem 40%. No também populoso Sudeste, lar de 42% dos brasileiros, Lula tem 43% e Bolsonaro, 29%.





Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 28%

Ciro Gomes (PDT): 8%

André Janones (Avante): 2%

Simone Tebet (MDB): 1%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 1% Os votos em branco/nulo/nenhum somam 7%. Os que não souberam responder representam 4%. Os votos em branco/nulo/nenhum somam 7%. Os que não souberam responder representam 4%.





Na espontânea, Bolsonaro cresce

A pesquisa espontânea mostra crescimento de Bolsonaro: ele passou de 22% para 25%. Lula segue líder, tendo oscilado de 38% para 37%.

Lula: 37% (38% em maio)

Bolsonaro: 25% (22% em maio)

Vitória em primeiro turno

Lula ganharia no primeiro turno, pelo Datafolha. Em relação à pesquisa anterior, ele e Bolsonaro oscilaram dentro da margem de erro.

Lula: 53% (54% em maio)

Bolsonaro: 32% (30% em maio)

Pesquisa