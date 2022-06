Pesquisa Datafolha: internet faz previsão antes da divulgação da sondagem

Internautas esperam que diferença entre Lula e Bolsonaro aumente nas intenções de voto do Datafolha (foto: AFP)

O Instituto Datafolha deve divulgar, nesta quinta-feira (23/6), uma nova pesquisa de intenções de voto para presidência da República. No último levantamento divulgado no dia 24 de maio, o atual presidente apareceu em segundo lugar, com 27% das intenções de voto. Enquanto Lula teve 48%

Antes mesmo da divulgação da nova pesquisa, o termo ‘Datafolha’ já está em alta nas redes sociais. Os internautas questionam como o assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira e a postura do governo federal devem impactar os números. Eles também mencionam que a divulgação acontece um dia após a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e como o presidente deve se irritar com a previsão.

Veja alguns memes:



Ansiosa com a pesquisa Datafolha q está pra sair hj! E vcs? 3 meses e pouquinho pro q deve ser a eleição mais importante da história do Brasil! %u2014 Lola Aronovich (@lolaescreva) June 23, 2022

URGENTE: Saiu a nova pesquisa Datafolha: Bolsonaro na frente e a polícia federal atrás!!!%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23 %u2014 Eliezer Júnior (@eliezerpontesjr) June 23, 2022

Miladies and Milords, a pesquisa do Datafolha de hoje vai trazer dados sobre a Amazônia. Há perguntas específicas sobre o assassinato de Dom e Bruno e se o governo fez o que poderia para investigar as mortes, entre outras.

Se preparem! Vai ser uma bomba no Planalto. pic.twitter.com/OSSnPwVE7d %u2014 The Brazilian Red Queen (@red_brazilian) June 23, 2022

Eu, aguardando a pesquisa DataFolha! pic.twitter.com/g0TExLkPe9 %u2014 Direto ao PonTo 13| @ponto_br4 (@ponto_br4) June 23, 2022

Não bastasse a prisão de Milton Ribeiro, que o faz passar a mão na cara a toda hora para ver se não está queimando, Bolsonaro vai descascar um Datafolha amanhã. Os assassinatos de Dom e Bruno entram nas perguntas. A fome também. %u2014 Tereza Cruvinel (@TerezaCruvinel) June 23, 2022

Como se a corrupção escancarada no MEC já não fosse o suficiente, ainda teremos a Datafolha para garantir que Bolsonaro passe o resto do dia chorando no banheiro. Dedos cruzados. %u2014 Alvaro Borba (@alvaroborba) June 23, 2022

Bolsonaristas atacam o Datafolha

Enquanto a oposição a Bolsonaro especula os resultados, os apoiadores do governo fazem ataques ao instituto de pesquisa.



AMANHÃ DATAFOLHA..... Bom, já que amanhã (23) o Datalula irá propagar mais uma fake news que eles chamam de "pesquisa", informo que a última pesquisa desse instituto foi divulgada em 26/05 e custou R$473.478,00. E a de amanhã? Qnto pagarão por ela? Pesquisas compradas pelo PT. %u2014 Andrelina Cinthia Moura e Moraes (@Cinthia21704470) June 22, 2022

1. Prisão do Milton Ribeiro.

2. Logo depois vem o datafolha colocando Lula "disparadão".

A esquerda alega que para tal "subida" do Lula, seria devido ao "estrago" na campanha de Bolsonaro causado pela prisão do Milton.

Já esqueceram que Lula é o maior corrupto do Brasil? %u2014 Renato Barros (@renatobarrosbr) June 23, 2022

Pesquisa DataFolha.

Nessa eu sóconfio!!!



Loola ganha com 100% contra 0% Bolsonaro. pic.twitter.com/LRiPLqj3iy %u2014 Ercio Santos (@ercio_santoss) June 23, 2022

Essa reação segue o posicionamento do presidente, após a divulgação do último levantamento. À época, Jair Bolsonaro afirmou que a pesquisa se tratava de uma canalhice.

"Isso aqui não é fake news, é uma canalhice. Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum, mas, por exemplo, se fizer pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares do Brasil estão divididos, que os policiais estão divididos", disse Bolsonaro, em live após a última pesquisa Datafolha.