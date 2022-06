Bolsonaro questiona pesquisas do Datafolha: 'Vendido'

Segundo a pesquisa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% no primeiro turno, contra 27% do presidente Jair Bolsonaro (foto: ALAN SANTOS/PL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar os resultados do Datafolha. Em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, o chefe do Executivo federal ironizou a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que “sua popularidade” não é mensurada pelos institutos.



"A minha popularidade não se discute em relação ao outro lado. O outro lado, o Lula, não consegue parar o carro e tomar uma tubaína na esquina, não consegue marcar um local para fazer um evento qualquer, não chega lá. Ele só faz evento em local fechado", disse Bolsonaro, em entrevista à jornalista Leda Nagle no YouTube.



No dia 26 de maio, o Datafolha divulgou pesquisa com intenções de votos para presidente. Segundo o levantamento, Lula tem 48% no primeiro turno, contra 27% de Bolsonaro. Em terceiro aparece Ciro Gomes (PDT), com 7%.





