Após sondagens de Bolsonaro, Alexandre Silveira aparece com Lula em cartaz

Outdoor em Uberlândia com Alexandre Kalil, Lula e Alexandre Silveira (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Uberlândia - O senador Alexandre Silveira (PSD), que será candidato à reeleição neste ano com o apoio do PT, já aparece em outdoors ao lado do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Desde janeiro, um mês antes de assumir assento no Congresso Nacional, Silveira chegou a receber dois convites para ser o líder do governo de Jair Bolsonaro (PL).









O PSD também fixou uma faixa no estacionamento do Centro Universitário do Triângulo (Unitri), local que vai sediar o encontro. Nos escritos, estão as saudações a Lula, Kalil e Silveira. Apesar do gesto, a direção nacional pessedista deve definir por neutralidade na eleição presidencial.





A união de Silveira a Lula ocorreu após o PT fechar acordo para apoiar Alexandre Kalil, pré-candidato do PSD ao governo mineiro. Ele também aparece nos cartazes. Em alguns deles, há um quarto elemento: o deputado estadual petista André Quintão, que será vice-candidato na chapa estadual. Em outros, Geraldo Alckmin (PSB), também é retratado.





Por algum tempo, o apoio do PT a Kalil não era certeza, pois os correligionários de Lula desejavam lançar o deputado federal Reginaldo Lopes como candidato ao Senado. Para viabilizar a união, no entanto, o parlamentar abriu mão de participar da disputa. Assim, houve caminho livre para a formalização do apoio a Silveira.





Nos outdoors, Kalil, Lula e Silveira aparecem em uma colagem de fotos individuais.





Silveira já viaja com petistas





Ex-deputado federal, Silveira tem trajetória ligada ao ex-governador Antonio Anastasia (PSD), de quem foi secretário de Estado - quando Anastasia era filiado ao PSDB.





O parlamentar assumiu mandato no Senado após o mesmo Anastasia, de quem era suplente, renunciar para ser ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).





Desde a oficialização da união Lula-Kalil, Silveira tem feito viagens ao lado de petistas que apoiam a participação do ex-prefeito de Belo Horizonte na disputa estadual.





No fim de maio, em entrevista ao EM e à TV Alterosa Sul de Minas, o senador, que é presidente estadual do PSD, falou em "manter a coerência" ao sinalizar apoio a Lula.





"Meu partido optou por estar em uma aliança que é natural, porque o atual governador (Romeu Zema, do Novo) tem aliança, desde o processo eleitoral - e na gestão do estado - com o presidente da República", disse, à época. "Estarei, com muita satisfação, defendendo o projeto do PSD de Minas, que é Alexandre Kalil apresentando suas propostas no estado, aliado ao ex-presidente Lula", emendou.





Histórico





Silveira é aliado de primeira hora do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Antes de assumir a vaga de Anastasia, atuou na diretoria jurídica do Senado.





Na mesma entrevista, ao comentar as recusas às chamadas feitas por Bolsonaro, afirmou ter sido "convidado a casar sem namorar".





"Fui convidado para casar sem namorar. Portanto, não podia ser diferente: disse um não de forma muito elegante, respeitando a instituição Presidência da República. São só quatro meses de mandato, substituindo, para mim, o maior parlamentar da história do Senado Federal, que foi Antonio Anastasia".