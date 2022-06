XP desiste de divulgar pesquisas semanais após ataques de bolsonaristas

Instituto Ipespe vai passar a divulgar pesquisas mensais (foto: Reprodução)

Após ser atacada nas redes sociais por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), aresolveu cancelar as pesquisas eleitorais semanais e passar a publicar dados mensais.

O último estudo, divulgado na sexta-feira (3/6) apontou que o ex-presidente Lula (PT) contava com 45% das intenções de voto frente a 34% de Bolsonaro, na estimulada. Na espontânea, quando nenhum nome é falado para a pessoa, o petista está com 39% e Bolsonaro com 29%.

A pesquisa, que seria divulgada nesta sexta-feira (10/6), foi retirada do site do Tribunal Superior Eleitoral, nesta quarta-feira (8/6).O Instituto Ipespe, responsável pela realização das sondagens, havia divulgado que, em um total de mil eleitores das cinco regiões do Brasil, 35% avaliavam o ex-presidente Lula como honesto, 30% julgavam Bolsonaro da mesma forma.

Entretanto, os entrevistados foram inqueridos sobre qual candidato ao Palácio do Planalto aparentavam ter determinadas características, como competência, equilíbrio, experiência e inteligência.



Entre os bolsonaristas insatisfeitos com os dados apresentados, estão o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que publicou nas suas redes sociais que o instituto também mostra "Lula com 45% e Bolsonaro com 34%".

O deputado Marco Feliciano (PL-SP) chamou o estudo de "obra de ficção surrealista", e o ex-secretario de Cultura, Mário Frias, que apontou que "Antonio Lavareda é o presidente do conselho do Ipespe, que faz pesquisas para a XP. Ele foi sócio de Duda Mendonça numa agência que teve contratos ganhos nos governos PT".

O "Beabá da Política"