Damares Alves: 'Bolsonaro será reeleito no primeiro turno'

Damares Alves afirma que presidente Jair Bolsonaro será reeleito no primeiro turno (foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

A ex-ministra Damares Alves, durante o programa CB.Poder, uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, abordou a disputa eleitoral deste ano e enfatizou a confiança na reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

"Não acredito nas pesquisas. Meu termômetro são as ruas. Eu sou um termômetro, pois não posso sair na rua. Todo mundo quer abraçar, tirar foto e agradecer o que fizemos. O presidente na rua é o mesmo. O governo Bolsonaro vai continuar, ele vai ser reeleito e será em primeiro turno", disse Damares.





A ex-ministra adiou o lançamento da pré-candidatura ao Senado e, no entanto, se mostrou confiante com a eleição pelo DF.

Damares é pré-candidata ao Senado ao lado de Flávia Arruda (PL-DF).

“Somos uma proposta conservadora para o Distrito Federal, então vamos analisar os números das pesquisas. Se nas pesquisas ficar comprovado que eu tenho maior aceitação do povo e que a proposta da nova política caiu no gosto do DF, que eu tenho chance de ser eleita, a liderança política vai apoiar. Até a convenção em julho tenho uma campanha para provar que posso e serei eleita."



Em meio aos enfrentamentos do Executivo e do Supremo, a ex-ministra afirmou que é necessário paz, mas eximiu Bolsonaro no embate com ministros.

Segundo Damares, nos últimos meses, a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) é “absurda” e o presidente tem, apenas, reagido às ações.

"Ele reage aos absurdos que o STF protagonizou. Investidores não querem vir ao Brasil por causa da insegurança jurídica. Por falta de harmonia entre os poderes. Todo dia a gente acorda de manhã com uma novidade que vem da suprema corte e temos que questionar sim. Bolsonaro não tem um minuto de paz.”

