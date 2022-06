Datafolha: Lula tem 47%, e Bolsonaro 28%

Lula da Silva tem 47% das intenções de votos, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 28% (foto: JULIEN DE ROSA / AFP e Evaristo Sá/ AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de votos na disputa pela Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem em seguida, com 28% . É o que aponta nova pesquisa do instituto, divulgada no fim da tarde desta quinta-feira (23/6), pelo jornalCiro Gomes, do PDT, aparece em terceiro, com 8%.