Exame/Ideia: Lula lidera pesquisa com 45%; Bolsonaro tem 36%

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Desde maio, quando foi realizada a pesquisa anterior do instituto, os dois candidatos cresceram quatro pontos percentuais cada.









Os demais candidatos pontuaram com menos de 1%. Já 28% disseram que votariam em branco, nulo ou estão indecisos.

Pesquisa estimulada para presidente: 1º turno

Lula (PT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 36%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Simone Tebet (MDB) – 3%

André Janones (Avante) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0,5%

Pablo Marçal (Pros) - 0,5%

Vera Lúcia (PSTU) - 0,3%

Sofia Manzano (PCB) - 0,1%

Leonardo Péricles (UP) - 0,1%

Luciano Bivar (União Brasil) - 0,1%

Nenhum/branco/nulo - 3%

Não sabem – 4%

Pesquisa espontânea para presidente: 1º turno

Lula (PT) – 35%

Jair Bolsonaro (PL) – 30%

Ciro Gomes (PDT) – 4%

Simone Tebet (MDB) – 1%

André Janones (Avante) – 1%

Sergio Moro (União) - 0,4%

Eduardo Leite (PSDB) - 0,3%

João Doria (PSDB) - 0,2%

Luiz Felipe d’Avila (Novo) – 0,1%

Vera Lúcia (PSTU) - 0,1%

Outros - 0,3%

Nenhum/branco/nulo - 9%

Não sabem – 19%

Segundo turno: Lula x Bolsonaro

Lula (PT) – 48%

Jair Bolsonaro (PL) – 41%

Branco/nulo - 7%

Não sabem – 3%

Segundo turno: Lula x Tebet

Lula (PT) – 47%

Simone Tebet (MDB) – 20%

Branco/nulo - 28%

Não sabem – 5%

Segundo turno: Lula x Ciro

Lula (PT) – 45%

Ciro Gomes (PDT) – 33%

Branco/nulo - 19%

Não sabem – 3%

Segundo turno: Bolsonaro x Tebet

Jair Bolsonaro (PL) – 44%

Simone Tebet (MDB) – 23%

Branco/nulo - 29%

Não sabem – 4%

Segundo turno: Bolsonaro x Ciro

Jair Bolsonaro (PL) – 43%

Ciro Gomes (PDT) – 37%

Branco/nulo - 14%

Não sabem – 6%

Rejeição

Jair Bolsonaro (PL) – 44%

Lula (PT) – 42%

Ciro Gomes (PDT) – 18%

Simone Tebet (MDB) – 12%

Sofia Manzano (PCB) - 10%

Leonardo Péricles (UP) - 10%

Vera Lúcia (PSTU) - 10%

Luiz Felipe d’Avila (Novo) – 9%

José Maria Eymael (DC) - 8%

André Janones (Avante) – 7%

Pablo Marçal (Pros) - 6%

Luciano Bivar (União Brasil) - 6%

Não rejeitam nenhum - 4%

Não sabem – 6%

Metodologia da pesquisa

Para realizar a pesquisa, o Instituto Ideia entrevistou, por telefone (fixos residenciais e celulares), 1,5 mil eleitores entre os dias 17 e 22 de junho. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo BR-02845-2022.