Flávio Bolsonaro: 'Tentam desgastar a imagem de um presidente honesto'

Senador Flávio Bolsonaro disparou críticas aos opositores que estão tentando vincular a prisão de Milton Ribeiro à gestão do governo Bolsonaro (foto: Evaristo Sá/AFP) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho "01" do presidente Jair Bolsonaro (PL), se manifestou sobre a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, nesta quarta-feira (22/6). Para o senador, fazem de tudo para desgastar a imagem do presidente o relacionando a casos de corrupção, sem que haja provas.





O parlamentar acusa o magistrado de ter agido de maneira "rápida e acelerada". "Parece que a intenção desse juiz é querer humilhar o Milton, é querer causar um desgaste grande ao governo querendo vincular essa suspeita que existe sobre um ex-integrante do governo a atual gestão do presidente Bolsonaro", disparou o senador.





Flávio pontuou que a Polícia Federal (PF) está fazendo um trabalho sem interferência do presidente nas investigações e que é necessário esperar o fim das investigações "para não tirar conclusões precipitadas". "Foi o próprio ex-ministro que, em seu primeiro depoimento, colocou no papel que o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com as suspeitas", destacou.

Ainda assim, o senador acusa a mídia de culpar o seu pai pelos escândalos de corrupção.





"Tudo está sendo apurado, embora parte da mídia já tenha deixado o jornalismo pra trás faz tempo, já que odeiam Bolsonaro declaradamente e tudo farão para tentar desgastar a imagem de um presidente honesto sem qualquer caso de corrupção", disse o filho 01 do presidente Bolsonaro. "Hoje em dia, dentro das redações, a verdade tem preço... e pelo jeito, a liberdade também!", acrescentou.





O parlamentar também desferiu ataques ao pré-candidato à Presidência da República Luís Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário de Bolsonaro para as eleições de 2022.

"Eles não querem saber o tanto de dinheiro que Lula recebeu, se é ladrão, se é responsável pelo maior esquema de corrupção... Eles não querem saber que, se eleito, o Lula vai mantê-los na coleira, amordaçados, falando apenas a vontade do ditador!", alegou Flávio.

