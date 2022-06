Bolsonaro sobre prisão de Milton Ribeiro: 'Que responda pelos atos dele'

Bolsonaro torce para que seu ex-ministro não tenha problemas com corrupção, mas caso sim, que pague pelos atos (foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronunciou sobre a prisão do seu ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, ocorrida na manhã desta quarta-feira (22/6), afirmando que ele deve responder pelos seus próprios atos. De acordo com o chefe do Executivo Federal, seu papel é colaborar com as investigações e não interferir na atuação da Polícia Federal (PF).