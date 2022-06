Bolsonaro sobre ex-ministro preso: 'Boto minha cara no fogo por ele'

“Boto minha cara no fogo por ele”, declarou o presidente Jair Bolsonaro (PL) em maio deste ano. O chefe do Executivo federal se referia a Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. A declaração foi dada durante uma live, após o vazamento dos áudios que revelavam um suposto esquema de corrupção na pasta, que favorecia pastores. O material foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

“Se o Milton estivesse armando, não teria colocado na agenda aberta ao público. O Milton, eu boto minha cara no fogo por ele. Estão fazendo uma covardia”, afirmou o presidente.

Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão, além de cinco mandados de prisão foram expedidos. Os documentos citam crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.