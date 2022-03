Sob pressão: Milton Ribeiro pede demissão do ministério

Milton Ribeiro deixa o MEC (foto: MARCELO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)



Seu pedido de demissão deverá ser aceito por conta do escândalo do “gabinete paralelo” no MEC nesta segunda-feira (28/03).

Alvo de inquérito da Polícia Federal, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, entregou sua carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro (PL), em reunião no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira (28/3).

O secretário-executivo do MEC, Victor Godoy. deve assumir como substituto de Ribeiro.

A saída foi costurada com o presidente Jair Bolsonaro (PL) como melhor solução para evitar desgaste na próxima campanha eleitoral.





Milton Ribeiro está no centro de uma crise no MEC, que se intensificou na semana passada. O jornal "Folha de S. Paulo" revelou um áudio que mostra o ministro, em uma reunião com prefeitos, dizendo que, a pedido de Bolsonaro, repassa verbas do ministério a municípios escolhidos por pastores.





Depois da divulgação dos áudios, também começaram a surgir denúncias de prefeitos de que os pastores favorecidos no MEC cobravam propina dos municípios para a liberação das verbas.