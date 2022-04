Ex-ministro Milton Ribeiro diz que recebeu pastor a pedido de Bolsonaro

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil)

O ex-ministro da educação Milton Ribeiro, afirmou nesta quinta-feira (31/3), em depoimento à Polícia Federal (PF), que recebeu o pastor Gilmar a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).Apesar da confirmação, Ribeiro negou qualquer tipo favorecimento . As informações são do portal g. Milton Ribeiro deixou o comando do Ministério da Educação na última segunda-feira (28/3 ) após o escândalo do gabinete paralelo no MEC. Segundo a investigação, o grupo seria formado por pastores, que controlavam a liberação de verbas do MEC.

Em áudios divulgados pela imprensa, na semana passada, Milton Ribeiro afirmou priorizar pastores aliados na liberação de recursos do Fundo Nacional da Educação (FNDE). Na gravação, Ribeiro ainda cita que o favorecimento é um pedido expresso do presidente Jair Bolsonaro.

"Minha prioridade é atender primeiro aos municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar", disse na ocasião.



O ex-ministro teria confirmado que recebeu o pastor Gilmar a pedido de Bolsonaro, mas defendeu que o áudio foi retirado de contexto.



Milton Ribeiro virou alvo de inquérito da Polícia Federal por suspeita de favorecer pastores na liberação de verbas para prefeituras. A apuração foi autorizada pela ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).