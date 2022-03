Feliciano pede para que Ribeiro deixe o MEC: 'Evangélicos estão sangrando'

O deputado Marco Feliciano (PL-SP) pediu, nesta segunda-feira (28/03), que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se afaste do cargo até que as suspeitas de atuação irregular de pastores junto à pasta sejam esclarecidas.

“Quando o senhor precisou, em sua indicação, eu o defendi, quando errou empregando esquerdistas eu o repreendi. Hoje peço por favor, se licencie até o término das investigações, pois nós evangélicos estamos sangrando. Sendo provada a inocência, retorne ao cargo”, escreveu.

Milton Ribeiro está no centro de uma crise no MEC, que se intensificou na semana passada. O jornal "Folha de S. Paulo" revelou um áudio que mostra o ministro, em uma reunião com prefeitos, dizendo que, a pedido de Bolsonaro, repassa verbas do ministério a municípios escolhidos por pastores.