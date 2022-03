Secretário-executivo deve ocupar lugar de Milton Ribeiro no ministério

Por conta da crise, na manhã de hoje, Ribeiro foi chamado às pressas para uma reunião com o chefe do Executivo. Já estava sendo especulado que o ministro iria se afastar do cargo para se defender das denúncias de corrupção em sua pasta.Ainda que Bolsonaro tenha afirmado "botar a cara toda no fogo", nos bastidores, impera o consentimento de que as acusações são graves e poderiam manchar a imagem do chefe do presidente — que tenta a reeleição com um discurso anticorrupção.