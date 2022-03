Ministro é chamado para reunião às pressas e sinaliza afastamento

Chamado às pressas no Planalto, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, sinalizou pedir afastamento (foto: Carlos Vieira / CB / D.A Press)

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, chegou em Brasília nesta segunda-feira (28/3) para uma reunião às pressas com o presidente Jair Bolsonaro (PL) a fim de decidir seu destino.

Desde a semana passada, já se comentava nos bastidores do governo que Milton deve se afastar do cargo para se defender das denúncias de corrupção no MEC.





Ainda que Bolsonaro tenha afirmado "botar a cara toda no fogo" pelo ministro, circula em bastidores que as acusações são graves e poderiam manchar a imagem do chefe do Executivo, que tenta a reeleição afirmando que seu legado não teve desvios de verbas.