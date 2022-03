'Boto minha cara no fogo por ele', diz Bolsonaro sobre Milton Ribeiro

Milton é suspeito de participar de um esquema de desvio de verbas (foto: Reprodução Agência Brasil e Redes Sociais)





“Se o Milton estivesse armando, não teria colocado na agenda aberta ao público. O Milton, eu boto minha cara no fogo por ele. Estão fazendo uma covardia”, afirmou o presidente.









“À Polícia Federal, ontem eu pedi para abrir o procedimento para investigar o caso também. Tem gente que fica buzinando: ‘Manda o Milton embora que a gente tem alguém pra indicar aqui’. Duvido botar para o público o nome, não faz isso porque se der errado a culpa é minha”, disse Bolsonaro.





“A CGU [Controladoria Geral da União] recebeu, em 27 de agosto, documentos enviados pelo ministro Milton, relativos a duas denúncias sobre possíveis irregularidades do ministério. Exatamente o caso que está na mídia ai. Bem, a CGU investigou o caso por seis meses e chegou a conclusão que não tinha a participação de nenhum servidor público. No dia 3 de março, a CGU decidiu encaminhar essas peças para a Polícia Federal, ou seja, o que nós temos feito aqui? Por que não tem corrupção no meu governo? Porque a gente age dessa maneira”, completou.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu em defesa do ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante live nesta quinta-feira (24/3). O chefe do executivo afirmou que o ministro está sendo “alvo de covardia” e deu um voto de confiança a ele.