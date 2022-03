Denúncia de propina no MEC: Senado vai ouvir ministro da Educação

(foto: Flickr)

Aprovamos na Comissão de Educação requerimento para ouvir o ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre denúncias de irregularidades nos repasses de verbas da pasta.

A audiência está marcada para a próxima quinta-feira (31). %u2014 Marcelo Castro (@MarceloCastroPI) March 24, 2022

Agenda oficial de Bolsonaro

Áudio

Conforme anunciado e prometido pelo ex-ministro da Saúde (2015/2016) e senador Marcelo Castro (MDB/PI) – que ocupa hoje o cargo de vice-líder do MDB e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte-, o atual ministro da Educação, Milton Ribeiro , vai ao Senado na próxima quinta-feira para dar explicações aos senadores sobre o seu envolvimento no que seria o mais recente escândalo do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL ).Leia mais: Bolsonaro não pretende demitir ministro da Educação, Milton Ribeiro



Em áudio vazado por reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Ribeiro afirma que acatava susposto pedido do presidente da República para beneficiar municípios com verbas da educação onde atuam pastores de igreja evangélica comandadas por pastores aliados de Bolsonaro.Coincidentemente, os nomes dos pastores envolvidos no escândalo são os mesmos que, desde que assumiu o mandato presidencial há quase três e meio, Bolsonaro recebeu por quatro vezes no Palácio do Planalto.Conforme agenda oficial, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, da Igreja Assembleia de Deus, são amigos da família Bolsonaro e estão envolvidos na denúncia de tráfego de influência para liberar dinheiro público com pagamento de suposta propina O ministro da Educação, Milton Ribeiro, se dispôs a ir à Comissão de Educação do Senado explicar áudio em que diz favorecer pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Os senadores o ouvirão na próxima terça-feira (29/03). O presidente da comissão, Marcelo Castro (MDB-PI), publicou em sua conta no Twitter que recebeu uma ligação de Ribeiro nesssa quarta-feira (23/03). O colegiado planejava aprovar a convocação do ministro hoje.Em áudio divulgado na terça-feira (22/03) pelo jornal Folha de S.Paulo, Milton afirma que sua prioridade “é atender 1º os municípios que mais precisam e, em 2º, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar [dos Santos]”. Na gravação, o ministro da Educação afirmou que a prioridade ao pastor “foi um pedido especial que o presidente da República [Jair Bolsonaro (PL)]” fez a ele.Gilmar Santos é líder do Ministério Cristo para Todos, uma das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus em Goiânia (GO).Gilmar também preside a Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus — Cristo Para Todos (Conimadb). Arilton, braço-direito de Gilmar e assessor de assuntos políticos da entidade, participou de viagens oficiais com o ministro da Educação, em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB)