Lula lidera com 40% dos votos; Bolsonaro se aproxima, com 29%, diz pesquisa

Em comparação à última versão da pesquisa, divulgada há um mês, Lula perdeu dois pontos percentuais nas intenções de voto, enquanto Bolsonaro ganhou a mesma quantidade (foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula e Clauber Cleber Caetano/PR) Pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quinta (24/3) aponta que, caso as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o primeiro turno com 40%, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceria em segundo, com 29%. Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) estariam empatados no terceiro lugar, com 9% dos votos cada.





Os números são de pesquisa estimulada, quando é apresentada uma lista de candidatos aos participantes. Foram ouvidas 1,5 mil pessoas entre os dias 18 e 23 de março, por telefone, com ligações para fixos residenciais e celulares.





Em comparação à última versão da pesquisa, divulgada há um mês, Lula perdeu dois pontos percentuais nas intenções de voto, enquanto Bolsonaro ganhou a mesma quantidade. A distância entre os dois pré-candidatos, portanto, diminuiu de 15% para 11%.





Para o fundador do Ideia, Maurício Moura, a queda na diferença indica uma tendência de acomodação dos votos entre os dois. O instituto é especializado em pesquisas de opinião.









A pesquisa traz também separações entre renda e região, permitindo ver onde estão concentrados os apoios aos pré-candidatos. A faixa de pessoas que recebem entre três e seis salários mínimos é a única na qual Bolsonaro ganha, com 40% das intenções de voto, contra 32% de Lula. Na parcela de menor renda, com até um salário mínimo, há a maior diferença entre os dois: o petista tem 46% dos votos, enquanto Bolsonaro tem 19%.





Nas regiões, Bolsonaro venceria Lula o Centro-Oeste, com 38% contra 33%. Em todas as outras regiões o ex-presidente tem a vantagem, sendo a maior delas no Nordeste - segundo maior colégio eleitoral brasileiro - onde lidera com 52% das intenções de voto, contra 22% de Bolsonaro.





Ainda olhando as parcelas populacionais, entre os evangélicos, grande força do atual presidente, Bolsonaro melhorou seus indicadores. Há um mês, 35% destes eleitores votariam nele, agora são 54%. "É uma reacomodação de bolsonaristas, ou de pessoas mais favoráveis ao presidente nesse momento", avalia Moura.





Na pesquisa espontânea, em que os candidatos não são apresentados previamente aos participantes, Lula e Bolsonaro somam quase 60% das intenções de voto em um eventual primeiro turno. "É algo muito substancial que mostra não só o grau de polarização, como a pouca janela que as campanhas vão ter para convencer potenciais eleitores", afirma Maurício Moura.