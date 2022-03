PT prepara ato com Lula e Alckmin

(foto: Divulgação PT - AE )

Os petistas já marcaram o 1º de maio, Dia do Trabalho, para o desfile, Brasil afora, de Lula e de Geraldo Alckmin, escolhido para vice. A informação é de Denise Rothenburg, do Correio Braziliense.



"Inicialmente, haverá um ato na Avenida Paulista, a ser transformado numa espécie de ensaio geral do programa de governo para os trabalhadores. Até aqui, tudo deu certo para os planos do PT em relação a Lula, o primeiro pré-candidato que, hoje, já tem chapa completa.", informa o Blog da Denise.

"Em tempo: Lula quer antecipar tudo o que for possível, obviamente, sem ferir a legislação eleitoral, porque sabe que, quando o jogo começar oficialmente, o PT será cobrado dos escândalos que abalaram seus governos. E, quanto mais apoios o petista angariar antes que isso aconteça, melhor." avalia Rothenburg.

