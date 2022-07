Ciro sobre as eleições: 'Só o povo me tira dessa disputa'

Ciro Gomes durante entrevista ao SBT News, nesta quarta-feira (foto: Reprodução/YouTube SBT News) SBT News, na manhã desta quarta-feira (06/07). O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta quarta-feira (06/07) que a intenção de disputar a cadeira presidencial este ano "é para valer". A resposta foi dada em entrevista ao, na manhã desta quarta-feira (06/07).





Posteriormente, Ciro Gomes afirmou no Twitter que somente o "povo brasileiro" poderia tirá-lo da disputa. "Minha pré-candidatura é sim pra valer. Não estou nessa porque é fácil, tenho experiência o suficiente pra saber o quão difícil é. Mas também tenho muita humildade pra apostar na inteligência da nossa gente. Então, não tem nada que me tire dessa disputa, a não ser o povo brasileiro".





Minha pré-candidatura é sim pra valer. Não estou nessa porque é fácil, tenho experiência o suficiente pra saber o quão difícil é. Mas também tenho muita humildade pra apostar na inteligência da nossa gente. Então não tem nada que me tire dessa disputa a não ser o povo brasileiro. %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) July 6, 2022 A reafirmação de que é pré-candidato e não vai desistir ocorre em meio a um cenário de polarização na disputa. Segundo pesquisa Quaest/Genial divulgada nesta quarta, Ciro é o terceiro colocado, com 6%. Lula (PT) lidera, com 45%, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 31%.





André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) estão empatados com 2% e fecham o top 5. Já Pablo Marçal (Pros) tem 1% das intenções de voto.





Os demais pré-candidatos - Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC), Felipe D'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (UB) e Leonardo Péricles (UP) - não pontuaram.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Caso necessário segundo, ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.





Pesquisa





A pesquisa quantitativa da Genial Investimentos com a Quaest Consultoria e Pesquisa ocorreu de 29 de junho a 2 de julho, com dois mil eleitores entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais. BR-01763/2022 é o número de protocolo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).