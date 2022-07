Ciro sobre crise no país: 'Bolsonaro é culpado dessa tragédia'

Pré-candidato do PDT, Ciro Gomes deve oficializar sua candidatura no dia 23 de julho (foto: Miguel Schincariol/AFP)

Leia: Bolsonaro é maior responsável por alta dos combustíveis, diz pesquisa O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, voltou a disparar críticas à gestão do governo Bolsonaro dos últimos anos. Ciro afirma que a crise econômica é responsabilidade de Jair Bolsonaro (PL) e também acusa o ex-presidente Lula (PT) de contribuir para a situação, anos atrás.

"Nasceram nesse período 125 milhões de brasileiros, já com uma precariedade imensa na questão da atenção materno infantil. A fome volta ao lar para a maioria esmagadora do povo brasileiro. A renda do povo está no menor nível na série histórica, o sintoma mais grave disso é o salário mínimo", pontuou.

Leia mais: Salário mínimo de 2022 poderá comprar menos de duas cestas básicas



O pré-candidato afirmou que a maior exemplificação da crise é o poder de compra dos brasileiros, o qual tem apresentado o pior índice nos últimos 20 anos.

"Bolsonaro é responsável pelos últimos três anos dessa tragédia, mas o Lula e o PT são responsáveis pelos outros sete anos", disparou Ciro em entrevista ao SBT News. "Bolsonaro não caiu de marte, Bolsonaro é uma consequência de um protesto, um protesto equivocado, totalmente enganoso", completou.





Ao ser questionado sobre as pesquisas eleitorais, no qual o pré-candidato aparece em 3º lugar, na maioria das vezes, Ciro afirmou não estar preocupado com as projeções de agora.

"A campanha política não começou ainda. O nível de atenção que a população tem ao assunto eleições é crescentemente engajado, colhido, mas ele só acontece mesmo a partir da frequência do momento em que a campanha vai para a televisão", destacou. Ciro pontua que a internet é um grande meio de discussão, mas acredita que ainda é um meio inacessível para certa parte da população.





Ciro afirmou que a oficialização da sua candidatura à Presidência da República pelo PDT será no dia 23 de julho.