Prefeitura de BH apresenta PL que prorroga auxílio para 74 mil famílias

Criado em 2021, auxílio chegou a beneficiar 204 mil famílias de diferentes grupos sociais (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)





Ao contrário da primeira etapa, iniciada em 2021 e que chegou a beneficiar 204 mil famílias de diferentes grupos sociais, esta nova fase vai atingir somente as mais pobres. Nenhum novo cadastro poderá ser realizado pela população.









"Serão pagos R$ 800 em quatro parcelas para as 60 mil famílias em situação de extrema pobreza e R$ 400 no mesmo período para as 14 mil famílias que se encontram na faixa da pobreza", explicou Maíra Colares, secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania.





De acordo com ela, o projeto respeita a legislação eleitoral e vai usar os recursos já previstos na Lei 11.314, que criou o auxílio emergencial. "Investimos R$ 180 milhões na primeira etapa e vamos investir mais R$ 55 milhões, dentro dos R$ 240 milhões previstos", ponderou a secretária.





Fuad pediu uma atenção especial para a Câmara Municipal de Belo Horizonte para que a população seja atendida o mais rápido possível. "É a diferença entre ter um prato de comida na mesa ou não ter", declarou.





A presidente da Casa, vereadora Nely Aquino (Podemos), acredita que até agosto o projeto esteja aprovado em duas etapas na mesa do prefeito da capital mineira.

A prefeitura da capital mineira apresentou nesta quarta-feira (6/7) o Projeto de Lei que mantém o Auxílio Belo Horizonte por mais quatro meses para 74.727 mil famílias.