Zema volta a ter base aliada formal na Assembleia após 4 meses

Zema volta a ter bloco governista na ALMG (foto: Jair Amaral/EM) O bloco Luiz Humberto Carneiro, da base do governo, foi reconstruído nesta terça-feira (05/7), em Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Agora, o bloco governista conta com 16 membros, quantidade mínima necessária para funcionar.





O Cidadania, embora federado ao PSDB, não fará parte do mesmo bloco dos tucanos porque, no início deste ano, já havia acertado permanecer na coalizão independente.



Segundo o Regimento Interno, partidos não podem mudar de bloco em um mesmo ano.





Agora, o bloco tem os seguintes membros:





PSDB – 3

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)

João Leite (PSDB)

Leonídio Bouças (PSDB)





PMN – 1

Gustavo Valadares (PMN)





NOVO - 2

Guilherme da Cunha (Novo)

Laura Serrano (Novo)





PSC - 2

Noraldino Júnior (PSC)

Cleitinho Azevedo (PSC)





AVANTE - 2

Fábio Avelar de Oliveira (Avante)

Arlen Santiago (AVANTE)





SDD - 1

Professor Wendel Mesquita (SDD)





PP – 1

Zé Guilherme (PP)





PODE - 1

Zé Reis (Pode)





UNIÃO BRASIL - 3

Delegado Heli Grilo (UNIÃO BRASIL)

Ione Pinheiro (UNIÃO BRASIL)

Arnaldo (UNIÃO BRASIL)





Extinção





O bloco governista tinha sido extinto em abril deste ano por número insuficiente de membros, já que o bloco parlamentar passou a ter apenas 15 membros e a quantidade mínima é de 16.

A redução se deu em função da desfiliação do deputado Neilando Pimenta do partido Podemos.





De acordo com o parágrafo 5º do artigo 71 do Regimento Interno, “não será admitida a constituição de bloco parlamentar integrado por menos de um quinto dos membros da Assembleia Legislativa”.

Complementa o parágrafo 6º que, se o desligamento de um partido implicar composição numérica menor que um quinto, o bloco parlamentar será automaticamente extinto.



*Com informações de Guilherme Peixoto