Randolfe ameaça ir ao STF por CPI do MEC

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) subiu o tom e ameaçou recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não dê andamento à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MEC.

Randolfe voltou a pressionar Pacheco para instalação da CPI do MEC

Se o requerimento da CPI do MEC não for lido nós iremos ao STF. Se os líderes partidários não fizerem indicação, nós iremos ao STF para que a Constituição Federal seja cumprida! %u2014 Randolfe Rodrigues (@randolfeap) July 5, 2022

Para Randolfe, instalar a CPI no Senado é seguir a Constituição Federal. “Se o requerimento da CPI do MEC não for lido nós iremos ao STF. Se os líderes partidários não fizerem indicação, nós iremos ao STF para que a Constituição Federal seja cumprida!”, completou.