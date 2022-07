Mário Frias sofre infarto em Brasília

O ex-secretário especial da Cultura, Mário Frias (PL), sofreu um infarto do miocárdio na noite de segunda-feira (4/7).

Em boletim publicado em seu perfil nas redes sociais nesta terça (5/7), a equipe médica informou que ele foi internado com um quadro agudo de infarto no miocárdio e submetido a um cateterismo cardíaco com retirada de trombos.