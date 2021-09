Ator Sérgio Marone e secretário Mário Frias batem boca nas redes sociais

(foto: Munir Chatack/Record e Roberto Castro/Mtur)

Os atores Sérgio Marone e Mário Frias, atual secretário especial de Cultura do governo federal, trocaram farpas nas redes sociais. O mote foi o adiamento da votação da lei Paulo Gustavo no Senado. O texto do projeto prevê injeção de R$ 4,3 bilhões do orçamento do governo nos setores cultural e audiovisual.