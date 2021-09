Deputado mineiro não vê microfone aberto e xinga Lira: 'filho da p***!'

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) questiona quem fez o comentário a ele (foto: Redes sociais/Reprodução) Em mais um dia de votações na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (15/9), uma situação um pouco inusitada aconteceu. No momento em que Arthur Lira (PP/AL) anuncia o encerramento da sessão, o deputado mineiro Igor Timo (Podemos-MG) xinga o presidente do Legislativo, sem perceber que seu microfone estava aberto.









Ao ouvir a ofensa, Lira questiona: “Quem é que falou aí?”.



Em seguida, o chefe da Câmara dá oportunidade para o mineiro fazer suas declarações, que agradece "ao trabalho" feito pela deputada Margarete Coelho (PP-PI) e também Lira no novo Código Eleitoral (Projeto de Lei Complementar, aprovado ontem. A proposta consolida, em um único texto, toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



“Parabenizá-lo presidente também por permitir que o debate se exaurisse, garantindo que todas as partes fossem ouvidas e atendidas”, afirmou o parlamentar depois da gafe.