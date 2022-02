Senador convoca Mário Frias para explicar gastos em viagem a Nova York

O senador protocolou um requerimento para que o secretário Especial da Cultura compareça à Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Casa (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Jean Paul Prates (PT-RN), líder da minoria no Senado Federal, protocolou um requerimento, nesta segunda-feira (21/2) para que o secretário Especial da Cultura, Mário Frias, compareça à Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Casa. O motivo do pedido é que o secretário teria gasto R$ 39 mil dos cofres públicos em uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos , realizada entre os dias 14 e 19 de dezembro de 2021.





Dentre os valores gastos, somente o voo, na classe executiva, teve passagens com custo de R$ 26 mil. Pelos cinco dias em que ficou na cidade norte-americana, Frias recebeu R$ 12,4 mil em diárias. Nesta mesma viagem, o secretário foi acompanhado pelo secretário-adjunto, Hélio Ferraz de Oliveira. Juntos, os dois teriam gasto mais de R$ 78 mil.





Segundo o Portal da Transparência, a viagem foi motivada por "um projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte" com o lutador de jiu-jítsu brasileiro Renzo Gracie. Em outra ocasião, o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, teria viajado a Los Angeles, onde também contabilizou gastos que chamaram a atenção do senador Prates: R$ 20 mil.





“Recebemos com surpresa e preocupação as recentes notícias acerca das viagens do secretário de Cultura e de seu subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula. Dessa forma, há de se considerar e avaliar o impacto patrimonial à Administração Pública [...] Solicita-se a convocação do Senhor Mário Luís Frias, secretário Especial de Cultura a comparecer perante a Comissão de Educação, Cultura e Esporte e apresentar as informações que fundamentaram o custo excessivo das respectivas viagens supracitadas, de modo a justificar os recentes atos do Poder Executivo à sociedade brasileira”, argumentou o senador em documento protocolado nesta segunda.