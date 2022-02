Mario Frias admite nomeação de noiva de Jordy: 'Preferia a esposa do Lula?'

Secretário Mario Frias ironiza ao ser questionado sobre contratação de noiva de aliado (foto: MARCELO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL) O secretário especial da Cultura, Mário Frias, respondeu, nesta sexta-feira (18/9), à denúncia de que ele teria dado um cargo para a noiva de Carlos Jordy (PSL-RJ), deputado bolsonarista que é seu aliado.

Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, Frias foi questionado sobre o assunto e respondeu com ironia.





"Preferia que eu tivesse nomeado a esposa do Lula? Você preferia que eu tivesse proximidade com a esposa do Lula? É um cargo comissionado, um DAS-3, a menina preenche todos os currículos, é do grupo político, está aqui trabalhando com a gente", disse.

A denúncia da contratação feita por Frias foi feita pelo jornal "Folha de S.Paulo". De acordo com a coluna "Painel", Lais é advogada e vinha trabalhando no escritório da família. Não há qualquer menção à atuação na área de inovação para a qual foi contratada.





Lais Sant'Anna Soares foi nomeada para o cargo de Coordenadora de Inovação no departamento de Empreendedorismo Cultural em 1º de fevereiro.



Cerca de 13 dias depois de sua contratação, Jordy pediu Lais em casamento.