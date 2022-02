CPI sugere indiciamento de presidente e alta cúpula da Cemig

Empresa estatal de energia elétrica em Minas, Cemig agora será assunto para o MP e outros órgãos (foto: Lenadro Couri/EM/DA Press) A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, na tarde desta sexta-feira (18/02), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O texto, aprovado pelos seis deputados estaduais que compõem o colegiado, sugere o indiciamento de 16 funcionários da empresa estatal, um integrante do Novo – partido do governador mineiro Romeu Zema – e oito empresas.





Agora, o texto pede que a "apuração de eventuais irregularidades" cometidas por ele. O relatório foi apresentado aos parlamentares nessa quinta e ganhou uma emenda única, de autoria de todos os deputados que fazem parte da CPI.



O adendo retifica outros trechos do texto original e recomenda também o encaminhamento do relatório ao governador Romeu Zema para que avalie necessidade de "imediato afastamento dos indiciados que exercem atividades na Cemig", segundo trecho da emenda.





O relatório, feito pelo deputado Sávio Souza Cruz (MDB), tem mais de 300 páginas e agora será encaminhado a Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Ministério Público de Contas (MPC-MG), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Tribunal de Justiça estadual (TJMG).





Em 2019, quando a Cemig buscava novo presidente, o dirigente do Novo, a pedido do então secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Cássio Azevedo, procurou a Exec, empresa responsável por captar executivos no mercado, e solicitou orçamento.





A estatal contratou os serviços da Exec e, durante o processo seletivo, Passanezi passou por sabatina que teve a participação de Zema e de Negrão.



Em outra oportunidade, ele chegou a ser entrevistado por João Amoêdo, então presidente nacional do Novo.



Eduardo Soares, diretor do setor jurídico da Cemig, além de mencionado nos itens que pedem o indiciamento de Passanezi, também é apontado como praticante de corrupção passiva.





A Exec é uma das oito empresas citadas no pedido de indiciamento por improbidade administrativa. Todas estão envolvidas em contratos suspeitos analisados pela CPI.



No caso da headhunter, além de ter sido o dirigente do Novo o responsável por obter a primeira proposta financeira, o trato de R$ 170 mil só foi assinado após Passanezi assumir a presidência. A prática, chamada de convalidação, é utilizada para validar acordos retroativos.

Hudson Felix Almeida, Rômulo Provetti, Luiz Fernando de Medeiros Moreira, Osias da Silva Galantine, Eduardo Soares, Henrique Motta Pinto, Maurício Dall'Agnese, Ronaldo Gomes de Abreu, Leonardo George de Magalhães, Eron Lopes Pereira, Dimas Costa, Rogério Ferreira Santiago, Douglas Braga de Oliveira Xavier, Rafael Falcão Noda e Flávio Almeida de Araújo também são outras pessoas citadas no relatório.

Exec Consultoria de Recursos Humanos Ltda., Terra Tavares, Ferrari e Elias Rosa Sociedade

de Advogados, A&C Centro de Contas S.A., IBM, Wework Serviços de Escritório Ltda., Kroll Associates Brasil Ltda., Thomaz Bastos, Waisberg e Kurzweil Advogados e Lefosse Advogados foram as empresas citadas. A CPI é composta por Cássio Soares, Sávio Souza Cruz, Professor Cleiton (PSB), Beatriz Cerqueira (PT), Zé Guilherme (PP), Hely Tarquínio (PV) e Zé Reis (Podemos).





"Contratação arbitrária"





Para o relator, a contratação da Exec para conduzir a seleção do novo presidente foi "verbal, totalmente informal e arbitrária". A empresa, que tem sócios ligados ao Novo, participou da montagem do secretariado de Zema.



A assinatura retroativa do acordo, via convalidação, é o que teria gerado a improbidade administrativa.





A Cemig firmou pelo menos quatro convênios dispensados de licitação para contratar executivos. Somados, os gastos passam de R$ 1 milhão.



A CPI também analisou outros contratos assinados retroativamente e firmados sem a necessidade de licitação.



Um deles, por exemplo, tem valor de R$ 1,1 bilhão. O caso envolve a IBM, multinacional de tecnologia, e a AeC, empresa do ex-secretário Cássio Azevedo, que morreu no ano passado de câncer. Elas também estão no grupo que pode ser indiciado por improbidade.





O convênio entre a Cemig e a IBM foi oficializado pouco tempo após a estatal romper acordo com a Audac, que havia vencido concorrência para administrar o atendimento telefônico.



Depois que tomou o controle do serviço, a IBM repassou, via sublocação, a responsabilidade pelas ligações à AeC, que havia sido derrotada pela Audac no pregão.

Defesa