Relatório final da CPI da Cemig pede indiciamento de presidente e diretores

CPI da Cemig aprecia o relatório final da comissão (foto: Ricardo Barbosa/ALMG)

O relatório final da CPI da Cemig, que apurou irregularidades na gestão da Companhia Energética de Minas Gerais por seis meses, pede o indiciamento do presidente da estatal, Reynaldo Passanezi Filho, e de outros diretores da empresa. Também é citado Evandro Negrão de Lima Júnior, vice-presidente do partido Novo, o mesmo do governador Romeu Zema.





O texto, apresentado nesta quinta-feira (17/2), na Assembleia Legislativa solicita ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o indiciamento de Passanezi pela prática dos crimes de peculato, em concurso de pessoas e em concurso formal impróprio de crimes, improbidade administrativa e contratação direta ilegal.

Se aprovado, o dossiê será encaminhado não apenas ao MPMG, mas também a órgãos como Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e Ministério Público de Contas (MPC-MG), além de Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Tribunal de Justiça estadual (TJMG).





Evandro Negrão, que depôs nesta semana aos deputados , teve o indiciamento pedido por, supostamente, ter cometido usurpação da função pública. Em 2019, quando a Cemig buscava um novo presidente, o dirigente do Novo, a pedido do então secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Cássio Azevedo, procurou a Exec, empresa responsável por captar executivos no mercado, e solicitou um orçamento.





A estatal contratou os serviços da Exec e, durante o processo seletivo, Reynaldo Passanezi passou por uma sabatina que teve a participação de Zema e Evandro Negrão. Em outra oportunidade, ele chegou a ser entrevistado por João Amoêdo, então presidente nacional do Novo.





Contratos suspeitos pautam parte de relatório Eduardo Soares, diretor do setor jurídico da Cemig, além de mencionado nos itens que pedem o indiciamento de Passanezi, também é apontado como praticante de corrupção passiva. A Exec é uma das oito empresas citadas no pedido de indiciamento por improbidade administrativa. Todas estão envolvidas em contratos suspeitos analisados pela CPI.

No caso da headhunter, além de ter sido o dirigente do Novo o responsável por obter a primeira propota financeira, o trato, no valor de R$ 170 mil, só foi assinado após Passanezi assumir a presidência. A prática, chamada de convalidação, é utilizada para validar acordos retroativos.

Para o relator, a contratação da Exec para conduzir a seleção de um novo presidente foi "verbal, totalmente informal e arbitrária". A empresa, que tem sócios ligados ao partido Novo, participou da montagem do secretariado de Zema no fim de 2018.



"Caso se confirme que recursos da Cemig foram utilizados para o pagamento de serviços prestados ao partido Novo, a conduta, em tese, é passível de configurar desvio de valores pertencentes a uma empresa estatal para proveito de uma entidade privada (partido Novo e Exec), configurando, em tese, o crime de peculato", aponta Sávio Souza Cruz, ao explicar porque reivindica, às autoridades, que Reynaldo Passanezi e outros diretores da estatal sejam enquadrados no crime de peculato.



A assinatura retroativa do acordo, via convalidação, por sua vez, é o que teria gerado a improbidade administrativa. Como já mostrou o Estado de Minas, a Cemig firmou pelo menos quatro convênios dispensados de licitação para contratar executivos — somados, os gastos ultrapassam R$ 1 milhão. Acordo bilionário gera mais pedidos de indiciamento A CPI também analisou outros contratos assinados retroativamente e firmados sem a necessidade de licitação. Um deles, por exemplo, tem valor de R$ 1,1 bilhão. O caso envolve a IBM, multinacional de tecnologia, e a AeC, empresa do ex-secretário Cássio Azevedo, que morreu no ano passado por causa de um câncer. Elas também estão no grupo que pode ser indiciado por improbidade.



O convênio entre a Cemig e a IBM foi oficializado pouco tempo após a estatal romper acordo com a Audac, que havia vencido concorrência para administrar o atendimento telefônico. Depois que tomou o controle do serviço, a IBM repassou, via sublocação, a responsabilidade pelas ligações à AeC, que havia sido derrotada pela Audac no pregão.

Em nota, a Cemig afirmou que só vai se manifestar sobre os trabalhos da CPI após a votação do relatório final. "Todos os atos da atual gestão da Cemig visam preservar o patrimônio da Companhia e assegurar a melhoria da oferta de serviços de energia elétrica aos seus clientes, seguindo rigorosamente a legislação pertinente, em especial a Lei das Estatais", lê-se em nota enviada pela companhia.

A AeC, por seu turno, defendeu a "legalidade" e a "transparência" de seus serviços. "A AeC atua há quase 30 anos no mercado, tendo prestado serviços para centenas de empresas, dentre as quais, Cemig e IBM. A empresa esclarece que todos os contratos e serviços prestados ao longo de mais de uma década para a Cemig e, mais recentemente, para a IBM foram e são pautados pela legalidade, idoneidade e pela absoluta transparência. contempla funções como o controle do call center que presta suporte aos consumidores", informou.

Evandro Negrão também já foi procurado pelo. Este texto será atualizado assim que o dirigente se manifestar.