Mario Frias justifica viagem de alto custo a Nova York e agenda vazia

Secretário se explicou por meio de live nas redes (foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, fez uma live nas redes sociais para explicar sobre a viagem que fez para Nova York, nos Estados Unidos, em dezembro, e que custou um total de R$ 78 mil aos cofres públicos. No vídeo, Frias está acompanhado de seu braço direito, André Porciuncula.

A viagem foi pedida em caráter de urgência (menos de 15 dias de antecedência) com passagens de ida e volta ao custo de R$ 26 mil para cada um dos servidores, segundo o Portal da Transparência.

"Estávamos desenvolvendo a IN [instrução normativa relacionada à Lei Rouanet], o objetivo [da viagem] foi conversar com o mercado da Broadway, porque é um mercado que se autossustenta", disse o secretário na live. "Fomos com o mínimo, eu e Hélio ficamos no mesmo quarto, num hotel normal, preço normal", alegou.





Mario Frias ficou cinco dias na cidade e neste período esteve acompanhado de seu secretário-adjunto, Hélio Ferraz.

A dupla teve apenas três reuniões, de acordo com a agenda do secretário da Cultura: uma com Bruno Garcia, empresário que se apresenta como especialista em Nova York; outra com a estrela mundial do jiu-jítsu Renzo Gracie; e a terceira com os produtores Marc Routh e Simone Genatt, que levam espetáculos da Broadway para excursionar por países da Ásia.





O secretário ainda afirmou que é caseiro e que detesta viajar. "Foi uma excelente viagem e vai gerar excelentes frutos. Se eu quisesse ficar na mamata, ficava na vida que eu tinha. Não viria para cá para ficar levando pedrada”, concluiu.