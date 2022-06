MEC: outras três CPIs aguardam análise de Pacheco

Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) será responsável pela instalação da CPI do MEC (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)



Antes de decidir se vai ou não instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas irregularidades do Ministério da Educação (MEC), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), precisa analisar outros três requerimentos já protocolados junto à Secretaria-Geral da Mesa Diretora.



Em seguida, está a CPI do Narcotráfico e Crime Organizado, do senador Eduardo Girão (Podemos-CE). Essa comissão quer investigar a relação entre a ampliação dos índices de homicídios de jovens e adolescentes, no território nacional, entre 2016 a 2020.





O terceiro requerimento também tem como alvo o Ministério da Educação, mas, neste caso, diz respeito à CPI destinada a investigar supostas irregularidades e crimes no governo do Partido dos Trabalhadores (PT).

Confira a ordem:

CPI DAS ONGS: 2019

2019 CPI DO NARCOTRÁFICO E CRIME ORGANIZADO: 2021

2021 CPI DO PT NO MEC: 2021









CPI do MEC

O argumento para a criação de uma CPI ganhou força após as suspeitas de interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas investigações contra o ex-ministro da pasta Milton Ribeiro, depois da prisão do ex-ministro.

A fila de espera é uma das razões que os governistas, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), não enxergam a CPI do MEC como "verdadeira ameaçada".