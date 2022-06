MEC: Pacheco diz que CPI poderia ser instalada se 'cumprisse critérios'

AM

Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tinha dito que CPI seria instalada, caso cumprisse requisitos (foto: Pedro Gontijo/Senado Federal )



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tinha dito, na semana passada, que caso a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas irregularidades do Ministério da Educação (MEC) cumprisse todos os requisitos para abertura, ela seria instalada.

“A posição da presidência do Senado em relação ao requerimento de comissão parlamentar de inquérito deve ser uma posição linear, obediente à Constituição, ao regimento. De modo que esse e outros requerimentos de CPI devem observar os requisitos que se exige para apreciação da presidência do Senado e, cumpridos, toda e qualquer CPI será instalada" , declarou Pacheco na última quarta-feira (22/6).





Os senadores Jean Paul Prates (PT-RN) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) também estavam no local.





Agora, a instalação da investigação depende do aval do presidente do Senado.