Kalil sobre Lula: 'campanha não será baseada em escândalo e prisão'

Kalil e Lula são aliados nas eleições de 2022 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





“A campanha do Lula é uma questão de sobrevivência. É ajudar os outros, é a esperança que o Brasil tem. Não é escândalo nem prisão que vão alavancar o Lula, ele vai ser alavancado por tudo que ele fez por este país”, disse Kalil, após ser perguntado pela reportagem do Estado de Minas.









Kalil também disse que a aliança com o PT está ajudando para que ele seja mais conhecido no interior do estado.

“Só 30% da população sabe que nós estamos coligados e sabemos da força do Lula em Minas Gerais, haja visto que ele deve sair daqui com três milhões de votos de frente. É o que esperamos.”





O candidato a vice na chapa de Kalil, André Quintão (PT), também participou do evento, assim como a deputada estadual Andreia de Jesus (PT).





O pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), afirmou na noite deste sábado (25/6), que a campanha do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não será baseada em escândalo e prisão. Kalil participou de um encontro com lideranças petistas em Ribeirão das Neves, na Grande BH.