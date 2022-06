Kalil: 'sou aliado do Lula, não sou clone'

Alexandre Kalil (PSD) fala sobre aliança com ex-presidente Lula (PT) e crítica gestão de Romeu Zema (Novo) (foto: Reprodução Redes Sociais)

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) disse ser um "aliado de Lula, não um clone" em entrevista, nesta quinta-feira (23/6) ao canal "Café com Matte" do ex-diretor da "TV Globo" em Minas e ex-secretário de cultura do governo Romeu Zema, Marcelo Matte.Kalil disse que não tem "a menor condição de fazer aliança com o Bolsonaro " pela forma como ele trabalhou na prefeitura de Belo Horizonte, e que tem um "jeito de lidar com humanidade e com a pobreza, que se assemelha ao que o presidente Lula prega.Ele pontuou também que os dois têm a ganhar com a aliança, afirmando que ela é pragmaticamente "muito coerente". Seguiu apontando que ele e o ex-presidente são "duas pessoas diferentes que pensam, em alguns aspector, igual".

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva selou acordo com o candidato Alexandre Kalil no final de maio. Para que isso ocorresse, o então candidato petista ao Senado, Reginaldo Lopes, abriu mão para que Alexandre Silveira (PSD) fosse o candidato da coligação. Enquanto o vice-governo ficou com o deputado estadual André Quintão (PT).

Atual governo

Na conversa, Kalil aproveitou para criticar a forma como o atual governo gere o estado. Afirmou que os únicos governadores na história de Minas Gerais a atrasarem o salário foram Fernando Pimentel (PT) e Romeu Zema (Novo), e prometeu que não irá repetir a prática. E seguiu no mesmo tom ao falar da água e da energia no estado. "Não é falar que o governo é eficiente com uma Copasa desgraçadamente desmoralizada, uma Cemig há quatro anos sem ver investimento", criticou.



O ex-prefeito também apontou que o governo Zema está abrindo mão de parte dos "R$ 120 bilhões, aproximadamente" que a União deve a Minas Gerais, enquanto "Minas deve a Federação aproximadamente esse número".

