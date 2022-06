Alexandre Silveira critica Guedes e pede explicações sobre combustíveis

Silveira fez críticas ao trabalho de Paulo Guedes no ministério (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



O senador mineiro Alexandre Silveira (PSD) fez críticas nesta sexta-feira (17/6) ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e apresentou requerimento para que o chefe da pasta e o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, sejam ouvidos na Comissão de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura do Senado.

O objetivo é que ambos expliquem mais um aumento dos combustíveis anunciado pela estatal . Com o reajuste, o preço médio do litro da gasolina vendida pela Petrobras aumentou 5,18%, passando de R$ 3,86 a R$ 4,06. Para o litro do óleo diesel, a variação positiva foi de 14,26%, saltando de R$ 4,91 para R$ 5,61.







Críticas ao governo





Silveira esteve muito próximo de Jair Bolsonaro (PL) e por duas vezes recebeu o convite para ser líder do governo no Senado. Mas o mineiro agora declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ficará ao lado da aliança do ex-presidente com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil





“Na segunda-feira o governo propõe tirar dinheiro da saúde e da educação de estados e municípios falando em diminuir o preço dos combustíveis. Na sexta-feira, anunciar mais um aumento do preço dos combustíveis, para dar dinheiro para acionista da Petrobras”, criticou Alexandre pelas redes sociais.





Os requerimentos para ouvir as duas autoridades já poderão ser apreciados na próxima reunião das comissões, na semana que vem.