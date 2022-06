'Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a Petrobras em redes sociais nesta sexta-feira (17/06). "A Petrobras pode merguhar o Brasil num caos. seus presidente, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018, e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo", escreveu. As críticas vêm no momento em que foi anunciada nova alta nos combustíveis