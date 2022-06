Bolsonaro alega 'interesse político' em possível reajuste da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que um reajuste no valor dos combustíveis por parte da Petrobras seria “interesse político para atingir o governo federal”.

A área técnica do conselho administrativo da estatal defende um aumento no diesel sob o argumento de que a defasagem entre o preço internacional e local chega a 26% - o que poderia impactar nas importações e no abastecimento do país.

LEIA MAIS - Câmara aprova alíquota máxima de 17% do ICMS sobre combustíveis

Troca no comando





Presidente Jair Bolsonaro criticou possível reajuste de preços pela Petrobras (foto: Gregg Newton/AFP)





Bolsonaro frisou ainda que “quanto mais o povo sofre”, mais felizes estão os diretores e presidente da estatal. “A Petrobras está rachando de ganhar dinheiro, o diesel tá lá em cima em função de impostos, mas também em função do preço cobrado pela Petrobras”.



“Quanto mais o povo está sofrendo aqui, mais felizes estão os diretores e o atual presidente da Petrobras. A gente espera que o Conselho se reúna, porque o conselho não quer se reunir para decidir a troca do presidente”.

O chefe do Executivo também avalia a chance de troca no comando. “Espero que até semana que vem a gente consiga legalmente, sem problema nenhum, trocar o presidente da Petrobras. Está complicado porque é uma burocracia enorme, não depende de nós, depende do conselho”.