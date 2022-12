Conta de luz vai ficar mais cara em 2023: veja como ter até 22% de desconto

(foto: Divulgação)

2023 nem começou e a Aneel já jogou um balde de água fria em quem esperava começar o próximo ano com desconto na conta de luz





De acordo com dados apresentados pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o governo, um aumento já está confirmado para os primeiros meses do ano.





A projeção do mercado era de que o aumento fosse de 5,01%. Porém, o valor informado pela Aneel está acima da média, em torno de 5,6%. Isso porque, há um déficit de R$500 bi no setor energético, que terá de ser pago pelo consumidor.





E, infelizmente, não acaba aí!





Em algumas regiões do país o aumento pode ultrapassar os 10%, visto que depende dos custos de cada distribuidora. Ou seja, é uma despesa extremamente alta que pode afetar desde famílias a empresas de forma inesperada.





Porém, há uma maneira de se proteger contra esse aumento abusivo e ainda ter como pagar mais barato a energia. Veja só!



Descubra como ter desconto na conta de luz com a Woltz





(foto: Freepik)







Woltz é uma empresa de tecnologia que oferece energia renovável para consumidores que buscam economia e desconto na conta de luz sem precisar fazer pagamentos ou investimentos. que oferecesem precisar fazer pagamentos ou investimentos.





E quem fizer a portabilidade de energia para a renovável da Woltz, ainda neste ano, poderá manter para 2023 as mesmas tarifas de 2022, além de outros benefícios que mostraremos adiante.





E o melhor, o cliente não precisa fazer a migração neste ano para assegurar o desconto, basta assinar o contrato com a Woltz. Gustavo Grebler, CEO da Woltz, explica:





"Funciona assim, quem assinar o contrato conosco neste mês terá 22% de desconto assim que o processo estiver concluído, independentemente de a migração demorar um pouquinho. Por exemplo, nós entendemos que há clientes que gostariam de contar com os nossos serviços já, mas os seus contratos exigem 30, 60 ou mais dias de aviso prévio. Não tem problema, mantemos nossa palavra de que o desconto será o de agora. A energia da Woltz vai com 22% de desconto mesmo que no momento da migração o desconto esteja menor."





Ou seja, mesmo que você não consiga fazer a portabilidade agora, apenas tendo o contrato assinado você já garante seu desconto para o momento que o processo for concluído. E, principalmente, evita pagar os valores absurdos determinados pela Aneel.





Gustavo também aproveita para deixar um alerta.





"Tem muita empresa colocando renovação obrigatória de contrato se a pessoa não avisar com 6 meses de antecedência que vai sair. Perdeu a data, tem que ficar mais dois anos ou pagar uma multa altíssima. Nós não fazemos isso e aconselhamos o pessoal a chegar a sua situação."





E então, quer pagar mais barato a energia e contar com uma empresa transparente e confiável? Então, faça a portabilidade de energia para a Woltz. Veja como é simples e rápido!



Faça a portabilidade de energia em apenas 6 passos





(foto: Freepik)







A portabilidade de energia da Woltz é como um mercado on-line com frete grátis. Você simplesmente informa o que precisa receber e espera chegar em casa. Feito isso, só paga o que consumiu.





Com a Woltz é assim!





Você não precisa fazer investimento, obras e mudanças para ter a portabilidade. Basta contratar o serviço que a energia vai chegar na sua casa todo mês junto com a nota e, pelo menos, 22% de desconto na conta de luz.





E tem mais, o processo é todo digital, basta clicar aqui . Ou seja, você pode contratar de onde estiver, seja pelo celular ou computador. Veja só:





1) Você preenche o formulário no site com sua última conta de luz para fazer uma simulação;

2) A Woltz encaminha uma proposta de acordo com a quantidade de energia que você precisa;

3) Ao aceitar, você assina um plano sem pagar nada;

4) A Woltz entra em contato com a concessionária e informa quanto foi contratado;

5) Depois, a ela injeta a energia contratada e sua concessionária leva até você;

6) Ao final do mês a fatura chega com o desconto.





Bem simples, né?







Calcule agora e descubra quanto você vai ganhar de desconto na conta de luz











Qualquer pessoa pode aderir à energia renovável da Woltz?





Não há restrições quanto a quem pode aproveitar a energia renovável para ter desconto na conta de luz.





Desde um empresário com contas acima de R$150 até uma pessoa física de baixa renda, qualquer pessoa pode fazer a portabilidade de energia para a Woltz e aproveitar todos os benefícios que a empresa traz. Falamos deles aqui embaixo, vem ver!



Quais são as vantagens em fazer portabilidade de energia para a Woltz?





Como você já viu, a principal vantagem da Woltz é poder pagar mais barato a conta de luz sem precisar de investimento. Porém, há outros inúmeros motivos que tornam a portabilidade de energia a ideal para você. Veja só:





1. A Woltz cuida de tudo para você

Quando pensamos em portabilidade, logo vem à mente as ligações intermináveis com as operadoras e as esperas na linha. A Woltz sabe como isso é ruim para os consumidores, por isso ela faz todo o processo, desde o contato com a provedora de energia anterior até a migração.





2. Você economiza dinheiro

Muitas pessoas veem a energia solar como cara, por ter custos altos de instalação e manutenção. Porém, com a Woltz você não precisa se preocupar com isso, visto que quem arca com os custos de instalação e manutenção é ela mesma.





Inclusive, a empresa conta com parceiros incríveis que fornecem equipamentos e manutenção para o sistema, permitindo aos consumidores aproveitarem essa energia sem ter que pagar altos custos.





3. Contribui para o meio ambiente

Ao contrário da energia hidrelétrica, a Woltz utiliza a energia renovável fotovoltaica, que aproveita a luz solar para gerar energia, ou seja, sem prejudicar o meio ambiente.





Apesar de chamarem a energia hidrelétrica de limpa, é importante lembrar que ela causa impactos no meio ambiente, modificando a vida aquática na região e, até mesmo, a vida humana por meio de desastres ambientais.





4. Você passa a fazer parte um clube de benefícios

90% de desconto em empresas parceiras nos ramos da saúde, educação e gastronomia para que você possa sempre se cuidar. Clube Certo da Woltz garante aos consumidores atéem empresas parceiras nos ramos da saúde, educação e gastronomia para que você possa sempre se cuidar.



Faça a portabilidade ainda este ano para a energia renovável e garanta seu desconto na conta de luz





(foto: Freepik)







Como você viu, na Woltz além de economizar na conta de luz, você ajuda o planeta e faz parte de um clube único, sem burocracias, estresse e quebra-quebra. E tudo isso por meio de uma simples contratação online.





A missão da Woltz é engajar a sociedade no consumo de energia renovável, por isso não economiza em vantagens para facilitar a vida dos consumidores.





E, garantir o desconto na conta de luz sem que o cliente precise fazer a portabilidade imediatamente, é um dos muitos benefícios que a empresa trouxe para os consumidores que querem fugir do aumento abusivo na conta de luz no próximo ano.





O que está esperando? Faltam poucos dias para o ano acabar. Então contrate ainda hoje! Faltam poucos dias para o ano acabar. Então faça seu cálculo agora mesmo e veja quanto você vai economizar em 2023 ao contratar a Woltz. E se gostar do resultado - como sabemos que vai -





Woltz. A energia que faz bem.