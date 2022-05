Ações da Petrobras despencam na Bolsa de Nova York nesta terça (24)

Ações da Petrobras na bolsa de valores de Nova York caem após troca no comando da estatal (foto: Agência Brasil)

As ações da Petrobras na Bolsa de Nova York despencavam perto de 12% no pré-mercado, para US$ 14,36, nesta terça-feira (24/5), após nova troca no comando da estatal pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), insatisfeito com a política de preços da empresa.

José Mauro Ferreira Coelho é o terceiro presidente da estatal demitido por Bolsonaro, o que aumentou a preocupação de analistas com interferência do governo na companhia.

Caio Mario Paes de Andrade, funcionário do Ministério da Economia e de total confiança do ministro da pasta, Paulo Guedes, foi indicado para substituir Coelho.

Atualmente, cresce a tensão em torno dos preços, embora analistas digam que não há clima político para uma nova mudança nos preços. A Petrobras está há 74 dias sem reajustar o preço do combustível nas refinarias. Trata-se do maior intervalo sem reajustes em mais de 2 anos e meio.