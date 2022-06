Por que Bolsonaro nos engana, como de costume, ao atacar a Petrobras

(foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, arrumou outro inimigo de ocasião para distrair a patuleia e culpar pelo fracasso catastrófico de seu desgoverno aloprado. Por alguns dias esqueceu Alexandre de Moraes e o STF, e voltou sua bateria de ódio contra a Petrobras , simplesmente a jóia da coroa do que restou de capitalismo no Brasil (o verdadeiro, e não de Estado).





Para o amigão do Queiroz a coisa funciona assim: corrupção no governo? Com o PT era pior. Inflação e desemprego nas alturas? Culpa do Congresso. Economia emperrada e estagflação à vista? O STF não o deixa governar. Combustíveis pela hora da morte? É a Petrobras querendo prejudicá-lo. Não há mísera culpa sua, apenas uma conspiração mundial contra si.













Além de ser o sócio-controlador e embolsar metade do lucro da empresa, é o governo federal, leia-se, Jair Messias Bolsonaro, aquele que não é coveiro mas cheira à morte , quem nomeia a maior parte dos executivos da estatal. Além do presidente, que já trocou umas 250 vezes, o maridão da ‘Micheque’ indicou nada menos do que seis dos onze conselheiros da companhia.





Ou seja, enquanto em público finge que briga com a empresa, nos bastidores nomeia seus dirigentes. Enquanto em público demoniza o lucro da estatal, nos bastidores entope o cofre do governo. Enquanto em público atira a população contra a Petrobras, nos bastidores sua ‘manada’ opera na Bolsa de Valores e fatura dezenas de milhões de reais em especulação com ações da companhia.





O chilique bolsonarista com a Petrobras é tão real quanto sua preocupação com o povo. É tão real quanto sua solidariedade com as famílias que perderam - e perdem - entes queridos para a covid. Tão falso quanto ele, seu rival, Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, que, após assaltar a empresa (Petrolão) e causar prejuízos de 160 bilhões de reais (Dilma), agora posa de expert no assunto.