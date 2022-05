Zorra total: Bolsonaro deveria nomear o Queiroz para a Petrobras

(foto: AFP)

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, e seu desgoverno aloprado são como aquelas birutas de aeroporto. Em um mesmo dia mudam de direção umas duzentas vezes. Não sabem se casam ou se compram uma bicicleta; se vão ou se ficam; se atam ou desatam.









Pois é. Menos de 40 dias depois, eis que o patriarca do clã das rachadinhas rifou mais um ‘presida’ da Petobrais, como diria Lula da Silva, o meliante de São Bernardo. Aliás, se sob o petista a empresa foi assaltada de cabo a rabo, sob o ‘mito’, os assaltados somos nós.





O anúncio da demissão de José Mauro Coelho é um verdadeiro escândalo, já que deixa clara e evidente a intenção do governo de intervir na empresa, o que, além de impróprio, pode configurar crime, já que a estatal é de economia mista, sob rígidas regras de mercado.









O rapaz irá fazer o quê? Baixar os preços no porrete, como outrora fez Dilma Rousseff, nossa eterna estoquista de vento, e destruir os cofres da empresa? Ou irá fazer como os quatro ou cinco últimos presidentes, respeitar as regras do jogo e ser demitido em breve?





Vamos ver o que o ‘governo liberal’ da dupla JB & PG irá fazer dessa vez. Intuo que, como sempre, merda! Na boa, Bolsonaro deveria nomear presidente da ‘Petobrais’ seu amigão de décadas, o Queiroz. Se tudo desse errado, ao menos restariam alguns micheques como consolo.