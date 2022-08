No interior, apurações do voto em papel eram marcadas pela desconfiança

Se em grandes cidades e capitais, como Belo Horizonte, a eleição com cédulas de papel era morosa, sujeita a erros na contagem dos votos e a muitos tipos de fraude – como mostra desde domingo a série de reportagens do Estado de Minas –, no interior do estado, principalmente em pequenas cidades, o processo era ainda mais complicado.



Para se ter ideia de uma das dificuldades, em muitos lugarejos, depois da votação, as urnas eram lacradas e levadas para a apuração em outros municípios, sedes de comarca. Dependendo das condições do tempo e das estradas de terra, a viagem podia levar horas, atrasando os resultados da eleição. Entre os candidatos de certas cidades, não raro existia a desconfiança de que poderiam ser prejudicados por fraudes do adversário.







A partir deste domingo (28/8), o Estado de Minas recorda aqueles tempos em série de reportagens com personagens que atuaram nos pleitos da segunda metade do século 20, especialmente os dos anos 1980 e 1990, que precederam as urnas eletrônicas.



Se antes dessa batalha já havia uma desconfiança muito grande entre os dois lados durante as eleições, depois dela ficou pior. Itacambira, no Norte de Minas, é um exemplo de como o voto em papel ajudava a acirrar ainda mais os ânimos entre grupos políticos rivais. O município ficou conhecido nacionalmente em setembro de 1986 por ter sido cenário de um dos conflitos mais sangrentos da política no estado, envolvendo dois grupos de uma mesma família que disputavam o comando da cidade. Quatro pessoas morreram no conflito e outras nove ficaram feridas a bala. (Leia abaixo nesta página sobre esse tiroteio)

Como os votos de Itacambira eram enviados para ser apurados em outra cidade (primeiro, Grão Mogol; depois, Montes Claros), já que o município não tinha cartório nem era sede de comarca, políticos da situação e da oposição viajavam 100 quilômetros acompanhando o transporte das urnas pela Polícia Militar.



Faziam a escolta até a apuração dos votos. “Eles suspeitavam de que na estrada alguém poderia violar os votos”, conta o aposentado Antônio Amaro, que foi chefe de seção eleitoral na cidade.





Vigília das urnas







Na eleição daquele ano, as urnas de Itacambira foram levadas para o ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Montes Claros, onde era feita a contagem manual dos votos das zonas eleitorais da cidade-polo do Norte de Minas e de alguns municípios vizinhos.



Ver galeria . 15 Fotos Apuração manual de votos da eleição de 1990 em Belo Horizonte (foto: Cristina Horta/Arquivo EM - 4/10/1990 )

O descrédito na segurança das urnas em Itacambira é lembrado por José Francisco Ferreira (PTB), o Zequinha, de 63 anos, atual vice-prefeito da cidade, onde ele também já foi prefeito (2013/2016) e exerceu cinco mandatos de vereador. Ele recorda que na sua primeira eleição como vereador, em 1988, situacionistas e oposicionistas no município acompanharam e fizeram vigília das urnas de Itacambira durante todo o tempo antes da apuração dos votos.Na eleição daquele ano, as urnas de Itacambira foram levadas para o ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Montes Claros, onde era feita a contagem manual dos votos das zonas eleitorais da cidade-polo do Norte de Minas e de alguns municípios vizinhos.

Zequinha ressalta que o clima de guerra entre os grupos rivais motivava essa vigília das urnas, que ia do fechamento delas até a contagem do último voto. “A disputa política na cidade era muito tensa. As pessoas tinham receio de que alguém do lado adversário pudesse burlar as urnas com os votos”, relata o vice-prefeito.



Ele lamenta o tiroteio que marcou a história de Itacambira. Lembra que eram correligionários do então prefeito Geraldo Bicalho e integrantes da oposição, todos de uma mesma família. “A cidade perdeu muito com aquele acontecimento. Política se disputa no voto e na urna. Não na bala”, afirma Zequinha.

Fac-simile da página de política do Estado de Minas de 17 de setembro de 1986: tiroteio em Itacambira teve repercussão nacional (foto: Reprodução)

O advogado Marcelo Veloso também conta uma história que evidencia a insegurança na apuração dos votos em papel na cidade. Segundo ele, depois das votações, as urnas eram lacradas e ficavam guardadas no posto dos Correios na cidade para ser em levadas no dia seguinte para o município vizinho de Grão Mogol, onde ocorreria a apuração.



“Só que o posto dos Correios ficava nos fundos da casa do ex-prefeito Geraldo Bicalho”, diz Marcelo Veloso. Geraldo Bicalho, de acordo com o advogado, costumava fazer “adivinhações de quantos votos teriam determinados políticos da cidade. “Às vezes, ele acertava as previsões”, conta, afirmando que jamais chegou a ser comprovada fraude na eleição na cidade.