Padre Marcelo Rossi vende camisetas: 'Treino abençoado por Jesus'

Um dos religiosos mais populares do Brasil, Padre Marcelo Rossi anunciou em suas redes sociais seu mais novo lançamento. Autor de diversos livros e cantor com diversos álbuns, o católico resolveu fazer uma parceria com uma marca de roupas de moda católica para lançar camisetas evangelizadoras para serem usadas na academia.

A peça é preta e tem a foto de Rossi e a frase “treino abençoado por Jesus”. O produto é vendido por R$ 69,90 no site da marca UseDons, com modelos em regata e t-shirt. “Agora você também pode adquirir sua camiseta pela internet”, postou o religioso no seu perfil do Instagram.

Todos os modelos da camiseta podem ser comprados por R$ 69,90 pela internet (foto: Reprodução / Instagram / Padre Marcelo Rossi)



As roupas já eram vendidas anteriormente, no Santuário Mãe de Deus, em São Paulo, onde reza suas famosas missas, que atraem multidões de fiéis. A marca UseDons anuncia o produto como uma “aliada espiritual nos momentos de dedicação física”.

A produção é, segundo a marca, “Inspirada pela fé e determinação do Padre Marcelo Rossi”, e o design reflete “a força e a união com o divino durante suas sessões de treino”. “Com a Camiseta Treino Abençoado por Jesus, você poderá demonstrar sua devoção e paixão pelo mundo fitness de uma maneira única e especial. Seja nas academias, parques ou qualquer lugar onde se dedique ao seu corpo e mente, esta camiseta se tornará seu símbolo de fé e motivação”, diz o site.

A marca ainda conta com outra estampa para academia, com a frase estampada: “Whey Protein & creatina & rosário & confissão & Santa Missa”. A camiseta está sendo vendida por R$ 59,97 no site.

Cada vez que o Padre Marcelo posta alguma imagem do seu lançamento, a publicação fica repleta de comentários divertidos que mesclam a fé e o mundo fitness. “Cola na estampa, padre, ‘o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer no supino’”, brincou um perfil, com uma paródia da música ‘Noites traiçoeiras’, do religioso. “Se a cruz pesada for, diminui a carga e aumenta as repetições”, comentou outro, com a mesma referência.

Já ‘Erguei as mãos’ ganhou uma versão maromba e virou “Whey nas mãos e dai glória a Deus”, conforme sugeriu um internauta. "AbençoWhey a todos", diria o padre segundo ideia de outro.

“Whey no estômago e Jesus no coração”, comentou um perfil “Crucifixo inverso é permitido ou é pecado?”, questiona um comentário, com muito bom-humor. “Padre, o Sr pode escrever BemSuado por Cristo na próxima”, sugeriu outra seguidora.