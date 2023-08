Homem interrompe missa e abandona criança em igreja; veja

436

Uma missa foi interrompida no último domingo (30/7), em Tenerife, na Espanha. Um homem invadiu a igreja com uma criança nos ombros, passou correndo pelo corredor e, no altar, colocou o garoto aos pés da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

Ele chegou a subir no andar da Santa para deixar o garoto de pé na frente da estátua sacra. Em seguida, o homem desce, sozinho, da estrutura e sai do altar. Um dos presentes tentou impedir o acontecido, mas não conseguiu pará-lo.

Não se sabe porque o homem tentou deixar a criança na igreja, mas fiéis impediram que ele saísse sozinho (foto: Reprodução / redes sociais)

Segundo fiéis que viram a cena, o momento na Igreja de San Agustin aconteceu repentinamente e não se sabe o que causou o comportamento. Mas que o homem, vestido com uma camiseta branca, bermuda cinza e chinelos, parecia estar fora de si e não conseguia controlar seus impulsos.

Enquanto percorria o corredor da igreja, ele fez o sinal da cruz. Ainda de acordo com os católicos que assistiam à missa, o homem fez mais de uma tentativa para deixar o menino no local, mas acabou impedido pelos presentes de abandonar a criança, que seria seu filho.

Após a cena curiosa que circula nas redes sociais, o homem se arrependeu, se ajoelhando na igreja para pedir perdão pela tentativa de deixar o garoto. Ele teria sido aplaudido por todos os presentes.